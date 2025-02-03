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Американский боец UFC высмеял снятие Нурмагомедова с рейса в США

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стрикленд на своем YouTube-канале высмеял то, что бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса авиакомпании Frontier Airlines в США.

Источник: AP 2024

«У тебя на счету десять миллионов долларов, и зачем ты выбрал бедную авиакомпанию. Охренеть! Да и еще: что бы делал Хабиб, если бы женщине понадобилась помощь? Ему же нельзя ее трогать», — заявил спортсмен.

Ранее американский ММА-менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, что отговаривал Нурмагомедова пользоваться услугами авиакомпании Frontier Airlines. Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов полетел скандальным рейсом, так как не хотел обижать друга, купившего ему билеты.

12 января сообщалось, что перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.