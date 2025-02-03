Американский боец UFC высмеял снятие Нурмагомедова с рейса в США

«У тебя на счету десять миллионов долларов, и зачем ты выбрал бедную авиакомпанию. Охренеть! Да и еще: что бы делал Хабиб, если бы женщине понадобилась помощь? Ему же нельзя ее трогать», — заявил спортсмен.