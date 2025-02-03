Кто будет соперником Шары Буллета после поражения в UFC: русский рукопашник, безумный бразилец или топовый грузин

Звездный российский боец Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в UFC. Оно же стало для 30-летнего средневеса первым в карьере. На турнире в Саудовской Аравии Шара Буллет провел три раунда против мастеровитого ударника Майкла Пейджа и уступил ему решением судей. Для многих поклонников Магомедова в нашей стране его поражение стало неприятным сюрпризом, так что многие люди сейчас задаются вопросом: что ждет дальше одного из ярчайших бойцов из России в UFC?
Мишель Перейра
Бразилец занимает 15-ю строчку рейтинга среднего веса, а Шара Буллет расположился на 14-й. Причем Мишель Перейра имеет шансы подвинуть россиянина на фоне поражения последнего на недавнем турнире UFC в Саудовской Аравии. Так что поединок с ним сейчас кажется наиболее логичным для Шары в ближайшем будущем. Тем более российский средневес и сам выражал желание подраться с Перейрой, поскольку, во-первых, испытывает к нему личную неприязнь, а во-вторых, хочет устроить с ним перестрелку двух зрелищных ударников. Если кто не в курсе, Мишель — один из наиболее ярких бойцов UFC.
Он постоянно использует элементы акробатики и капоэйры в своих поединках. Правда, тут надо понимать, что Перейре 26 апреля предстоит подраться с Абусом Магомедовым, и этот бой может повлиять на его позиции. Так что если Шара Буллет и подерется с ним, то не раньше конца этого года.
Роман Копылов
Не так давно Копылов одержал победу над американцем Крисом Кертисом, после чего его вполне могли добавить в топ-15 среднего веса. Этого не произошло, и Роман так и остался вне видимой части рейтинга своего дивизиона. И бой против Шарабутдина Магомедова может стать для него возможностью наконец зайти в топ-15.
Шара Буллет и Копылов неплохо знакомы по тренировкам в зале специалиста Расула Магомедалиева, где Роман работает до сих пор. Плюс не так давно Магомедов одолел Армена Петросяна, который к своим боям готовится у того же наставника. Так что у Шары и Копылова может получиться крайне принципиальное противостояние.
Проигравший в бою Веттори vs Долидзе
15 марта реванш проведут топовые средневесы Марвин Веттори и Роман Долидзе. В их первом поединке, который состоялся в 2023 году, победу одержал американец итальянского происхождения, и теперь соперники подерутся вновь. Веттори занимает седьмую строчку рейтинга среднего веса, а Долидзе замыкает десятку сильнейших. И оба оппонента имеют свою историю взаимоотношений с Шарабутдином Магомедовым. Веттори не раз бросал вызовы Шаре Буллету, и их бой могли организовать еще в 2024-м.
А Долидзе однажды изъявлял желание провести с Магомедовым личную встречу — это случилось после знаменитого высказывания Шары о том, что грузины должны быть благодарны России за защиту от дагестанцев. Потому и бой Романа с нашим средневесом наверняка будет интересен многим людям с постсоветского пространства. Скорее всего, победивший в реванше Веттори — Долидзе захочет в следующий раз получить соперника выше себя в рейтинге. А проигравший отлично подойдет в качестве оппонента для Шары Буллета на лето-осень 2025-го.