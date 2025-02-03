Кто будет соперником Шары Буллета после поражения в UFC: русский рукопашник, безумный бразилец или топовый грузин

Бразилец занимает 15-ю строчку рейтинга среднего веса, а Шара Буллет расположился на 14-й. Причем Мишель Перейра имеет шансы подвинуть россиянина на фоне поражения последнего на недавнем турнире UFC в Саудовской Аравии. Так что поединок с ним сейчас кажется наиболее логичным для Шары в ближайшем будущем. Тем более российский средневес и сам выражал желание подраться с Перейрой, поскольку, во-первых, испытывает к нему личную неприязнь, а во-вторых, хочет устроить с ним перестрелку двух зрелищных ударников. Если кто не в курсе, Мишель — один из наиболее ярких бойцов UFC.