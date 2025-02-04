Конор Макгрокор плюнул в лицо болельщику, который крикнул «Вперед, Хабиб»

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.