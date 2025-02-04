UFC расстался с тяжеловесом после поражения от Сергея Павловича

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Суринамец Жаирзиньо Розенстрайк покинул ростер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения от россиянина Сергея Павловича.
Он проиграл в субботу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это поражение стало для него шестым в 15 боях в организации. После турнира гендиректор UFC Дэйна Уайт назвал этот бой ужасным.
После этого боец не попал в обновленный рейтинг тяжелого веса UFC, а также покинул ростер организации. Всего в активе Розенстрайка 15 побед при шести поражениях в карьере.
Представляющий Францию уроженец Дагестана Нассурдин Имавов в главном бою вечера нокаутировал бывшего чемпиона организации новозеландца Исраэля Адесанью и поднялся в рейтинге среднего веса на вторую строчку. Чемпионом является представитель ЮАР Дрикус дю Плесси.