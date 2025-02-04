UFC расстался с тяжеловесом после поражения от Сергея Павловича

Он проиграл в субботу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это поражение стало для него шестым в 15 боях в организации. После турнира гендиректор UFC Дэйна Уайт назвал этот бой ужасным.