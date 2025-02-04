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UFC расстался с тяжеловесом после поражения от Сергея Павловича

UFC исключил Розенстрайка из ростера после поражения от Павловича.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Суринамец Жаирзиньо Розенстрайк покинул ростер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения от россиянина Сергея Павловича.

Он проиграл в субботу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это поражение стало для него шестым в 15 боях в организации. После турнира гендиректор UFC Дэйна Уайт назвал этот бой ужасным.

После этого боец не попал в обновленный рейтинг тяжелого веса UFC, а также покинул ростер организации. Всего в активе Розенстрайка 15 побед при шести поражениях в карьере.

Представляющий Францию уроженец Дагестана Нассурдин Имавов в главном бою вечера нокаутировал бывшего чемпиона организации новозеландца Исраэля Адесанью и поднялся в рейтинге среднего веса на вторую строчку. Чемпионом является представитель ЮАР Дрикус дю Плесси.