Все сватают Немкова в UFC. Но хватит ли ему навыков для лучшей лиги мира?

В классическом понимании базы в ударной технике, то есть занятий боксом или карате, у Немкова нет. В отличие от многих соотечественников, выступающих в ММА, путь ученика Фёдора в стойке лежал через армейский рукопашный бой, которым он начал заниматься с 15 лет. И, как показала практика, Вадим успешно адаптировал данный вид спорта к смешанным единоборствам. Отметим также, что россиянин не относится к тому типу бойцов, которые работают на очки. Его рекорд говорит сам за себя — из 18 побед сразу 10 были одержаны нокаутом или техническим нокаутом. То есть Вадим не стесняется рисковать, идти на оппонента в поисках финиша.