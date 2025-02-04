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Стала известна позиция Шавката Рахмонова в мировом рейтинге

Популярный спортивный портал Sherdog опубликовал рейтинг лучших бойцов мира в полусредней весовой категории. Одним из лидеров списка стал непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19−0), передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Возглавил рейтинг чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24−3). Вторым стал англичанин Леон Эдвардс (22−4).

Тройку сильнейших замкнул казахстанец Шавкат Рахмонов, а авторы классификации, помимо представителей лиги Даны Уайта, в список включили представителей и других промоушенов.
Полностью мировой рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Белал Мухаммад (24−3);
  2. Леон Эдвардс (22−4);
  3. Шавкат Рахмонов (19−0);
  4. Рамазан Курамагомедов (18−0);
  5. Джейсон Джексон (18−5);
  6. Джек Делла Маддалена (17−2);
  7. Шон Брэди (17−1);
  8. Ярослав Амосов (27−1);
  9. Иэн Гэрри (15−1);
  10. Шамиль Мусаев (18−0).

Стоит отметить, что в UFC казахстанец является вторым номером рейтинга в полусреднем весе, а экс-чемпион Эдвардс идет на первой строчке.