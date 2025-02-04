Стала известна позиция Шавката Рахмонова в мировом рейтинге

Возглавил рейтинг чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24−3). Вторым стал англичанин Леон Эдвардс (22−4).
Тройку сильнейших замкнул казахстанец Шавкат Рахмонов, а авторы классификации, помимо представителей лиги Даны Уайта, в список включили представителей и других промоушенов.
Полностью мировой рейтинг выглядит следующим образом:
- Белал Мухаммад (24−3);
- Леон Эдвардс (22−4);
- Шавкат Рахмонов (19−0);
- Рамазан Курамагомедов (18−0);
- Джейсон Джексон (18−5);
- Джек Делла Маддалена (17−2);
- Шон Брэди (17−1);
- Ярослав Амосов (27−1);
- Иэн Гэрри (15−1);
- Шамиль Мусаев (18−0).
Стоит отметить, что в UFC казахстанец является вторым номером рейтинга в полусреднем весе, а экс-чемпион Эдвардс идет на первой строчке.