Алмабаев получил бой мечты в UFC и сделал громкое заявление

Постер предстоящего боя он опубликовал на своей странице в соцсетях и подписал его так: «Неизбежное примите достойно».
Алмабаев заменит лидера рейтинга наилегчайшего веса американца Брэндона Ройвала (17−7), снявшегося с боя против Капе из-за травмы. Этим самым Асу станет первым казахстанцем в мейн-ивенте UFC.
Капе ранее уже встречался с представителем Казахстана, когда в 2021 году нокаутировал в первом раунде Жалгаса Жумагулова, уже не выступающего в UFC.
Капе занимает шестое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, а Алмабаев — восьмое. Чемпионом же дивизиона является бразилец Алешандре Пантожа (29−5).