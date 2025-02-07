Джефф Монсон: «Овечкин должен получить орден за заслуги перед Америкой. Он великий посол хоккея, настоящий спортсмен»

Это заслуга не только его бомбардирских способностей, но и того, что ему удается играть на протяжении многих лет. Конечно, для этого нужна удача, но он сам создал свою удачу, упорно тренируясь и находясь в отличной форме, поддерживая ее так, чтобы каждый год показывать хорошие результаты и выступать на очень высоком уровне.