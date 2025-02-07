«Он — следующий чемпион UFC». Брат Илии Топурии действительно хорош?

Другой чемпион UFC из Грузии Мераб Двалишвили, в чьём дивизионе и будет биться Александр, тоже восхищён уровнем Эль Конкистадора: «Я тренировался с Александром пару раз, он очень сильный, я очень жду его дебют. Он, может быть, даже лучше Илии, очень хорош. Я полечу в Австралию на его дебют, поддержу его. В этом весе его никто не побьёт, вот настолько он хорош! Нет никакой проблемы в том, что он идёт в мой вес. Мы никогда не подерёмся, потому что мы оба грузины. Даст бог, я буду чемпионом, когда он зайдёт в топ-5, и тогда я либо сменю весовую, либо завершу карьеру».