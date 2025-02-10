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Белал Мухаммад: «Стрикленд — жалкий расистский клоун, который прячется в теле бойца»

«Он хочет, чтобы люди говорили, какой он сумасшедший отморозок. Но это не так. Шон — жалкий расистский клоун, который прячется в теле бойца. Он трус», — заявил чемпион UFC Белал Мухаммад.

Источник: Спортс"

«Я люблю страдания. За ними — лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив.

Дю Плесси — о недовольстве зала во время боя со Стриклендом: «Это меня раздражало и сводило с ума. Если бой был скучным, то не из-за меня».