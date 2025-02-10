Российский боец MMA Крайнов лишился глаза из-за стрельбы в Краснодаре

Ранее в соцсетях широкое распространение получила видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчинами у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. Полицейские Кубани задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, причастны к стрельбе в Краснодаре. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам инцидента.