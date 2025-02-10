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Российский боец MMA Крайнов лишился глаза из-за стрельбы в Краснодаре

ТАСС, 10 февраля. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Руслан Крайнов лишился глаза в результате ранения после стрельбы в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского бойцовского клуба «Нарт» на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Уточняется, что бойцу потребуется операция.

Крайнову 29 лет, на его счету шесть побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее в соцсетях широкое распространение получила видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчинами у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. Полицейские Кубани задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, причастны к стрельбе в Краснодаре. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам инцидента.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.