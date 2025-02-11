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Дю Плесси поднялся на шестую строчку рейтинга лучших бойцов UFC, обойдя Мухаммада

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 312, прошедшего на минувших выходных в Сиднее (Австралия).

Источник: Getty Images

Напомним, в главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси победил единогласным судейским решением бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

Рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от веса (топ-10):

1. Ислам Махачев (Россия).

2. Джон Джонс (США).

3. Алекс Перейра (Бразилия).

4. Илия Топурия (Грузия).

5. Мераб Двалишвили (Грузия).

6. Дрикус дю Плесси (ЮАР).

7. Белал Мухаммад (США).

8. Том Аспиналл (Великобритания).

9. Александр Пантожа (Бразилия).

10. Леон Эдвардс (Великобритания).