Взрывной рост ММА закончился. Дальше будет только стагнация

Светлым пятном на этом фоне выглядит лига KSW. Организация старается проводить ивенты с высокой периодичностью. Кроме того, арены всегда забиваются до предела, даже в маленьких европейских странах собирается около 50 тысяч фанатов. Но губит организацию то, что звёздных имён — пугающе мало. Конечно, на турнирах выступают бойцы с приличной фанатской базой. Многие спортсмены совершенно точно не затерялись бы в поп-MMA. Но долго на таком продержаться не получится. И это при том, что организация тратит деньги на бойцов в неконтролируемых масштабах. Некоторые спортсмены сообщали, что получали в KSW даже больше, чем в UFC.