Самый отмороженный американец может добраться до великого чемпиона UFC из России. Махачев готов к бою с Гейджи

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 313. Главным событием мероприятия станет долгожданный бой между чемпионом полутяжелого веса Алексом Перейрой и сильнейшим полутяжеловесом России Магомедом Анкалаевым. Это противостояние прогревается последний год, так что к нему будет приковано много внимания. А в соглавном поединке UFC 313 сразятся топовые легковесы Джастин Гейджи и Дэн Хукер.
От этого боя уместно ждать особенного зрелища, ведь оба соперника, как правило, устраивают настоящие представления. И минимум один из оппонентов почти наверняка сможет рассчитывать на титульный бой против чемпиона дивизиона Ислама Махачева в случае своей победы 9 марта. Речь о Гейджи — одном из наиболее звездных и любимых аудиторией людей в UFC.
Джастин Гейджи — один из величайших бойцов своей эпохи, которому практически обеспечено место в Зале славы по окончании карьеры. Он начал выступать в UFC с 2017 года и провел с тех пор 13 поединков в лиге. И 11 из них было отмечено особенными бонусами от организации, что вполне красноречиво свидетельствует об уникальной манере Гейджи вести поединки. Джастин часто рискует и пытается нокаутировать соперников. Зачастую это приводит к поражениям (таковых у американца пять в UFC), но на репутацию Гейджи они влияют: люди все равно его обожают и всегда ждут бои с его участием.
Сейчас Джастин занимает третью строчку рейтинга легкого веса. В своем последнем поединке он проиграл нокаутом Максу Холлоуэю, однако победа над Дэном Хукером может снова вернуть Гейджи в статус одного из главных претендентов на титульный бой. По крайней мере, так считает менеджер Джастина (который также работает и с Махачевым) Али Абдель-Азиз:
«Если Джастин Гейджи победит Дэна Хукера, то может легко стать следующим соперником Ислама. Если Бенеил Дариуш победит Дастина Порье — он также может стать претендентом. Это будут два новых имени, с которыми Махачев еще не дрался», — написал в соцсетях агент не так давно.
Ислам Махачев также не против подраться с Гейджи, и у него есть свои аргументы. Россиянина заряжает возможность драться с соперниками, которых он еще не бил ранее — и Джастин как раз из числа таких людей.
«Джастин Гейджи? Мне нравится эта идея, потому что с Джастином я еще не дрался. Если посмотреть на другой список — там Оливейра и Арман. Я с ними уже дрался, и готовиться к одному и тому же сопернику — это не такая большая мотивация. Но если Гейджи хорошо себя проявит в следующем бою, мы можем встретиться», — сказал Махачев после победы над Ренато Мойкано в январе этого года.
Чуть позднее россиянин подтвердил свое желание подраться с Гейджи, однако отметил, что американцу необходимо победить Хукера. И если Джастину удастся сделать это, он, вполне возможно, получит уже шестой бой за пояс UFC в течение своей карьеры. Дважды Гейджи дрался за неоспоримый чемпионский титул (с Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой) — и в обоих случаях проиграл.
Еще три раза Джастин участвовал в поединках, где на кону стояли чуть менее значимые пояса — временный и так называемый BMF («Baddest Motherfucker» или «Самый жесткий ублюдок»). И уже в этих противостояниях у Гейджи положительная статистика: в 2020-м он стал временным чемпионом, побив Тони Фергюсона, а в 2023-м взял реванш у Дастина Порье, а вместе с этим и забрал ремень BMF. Этим титулом Джастин владел до весны 2024-го, когда он проиграл нокаутом Холлоуэю.