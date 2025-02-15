Самый отмороженный американец может добраться до великого чемпиона UFC из России. Махачев готов к бою с Гейджи

Джастин Гейджи — один из величайших бойцов своей эпохи, которому практически обеспечено место в Зале славы по окончании карьеры. Он начал выступать в UFC с 2017 года и провел с тех пор 13 поединков в лиге. И 11 из них было отмечено особенными бонусами от организации, что вполне красноречиво свидетельствует об уникальной манере Гейджи вести поединки. Джастин часто рискует и пытается нокаутировать соперников. Зачастую это приводит к поражениям (таковых у американца пять в UFC), но на репутацию Гейджи они влияют: люди все равно его обожают и всегда ждут бои с его участием.