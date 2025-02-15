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Олег Тактаров: «Махачев мне нравится больше Хабиба по всем параметрам. Я бы с ним дружил»

«Создал ли Ислам более монументальное наследие, чем Хабиб? Я бы не стал их сравнивать. Мне нравится Ислам больше по всем параметрам. Махачев — эталонный человек и боец. Он тот, с кем я бы дружил», — признался экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Источник: Спортс"

Махачев − о Коноре: «У него проблемы с головой, бой с Хабибом изменил его жизнь».

Хабиб выложил фото с Тухуговым и Махачевым: «С младшими».