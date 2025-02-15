Конор Макгрегор подал апелляцию на решение суда о признании его виновным в изнасиловании

Напомним, в ноябре 2024 года Макгрегор был признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении Никиты Хэнд, произошедшем в 2018 году. Ему присудили выплатить компенсацию в размере € 248,6 тыс. Судья также постановил, что Конору придётся покрыть судебные издержки по гражданскому иску, возбуждённому женщиной.