Камару Усман: У Чимаева есть все необходимое, чтобы стать чемпионом UFC

"Дю Плесси провел 25 минут в клетке со Стрикленд в начале прошлого года, изучил его и сделал правильные выводы. В прошлый раз Дрикус применял разные приемы, искал что-то рабочее. В этот раз он был уверен в себе и знал, что именно принесет ему успех. И в итоге сломал Шону нос, реализовав свое превосходство.
Имавов добился того, что его можно рассматривать в качестве претендента на титульный бой. Но Чимаев — это громкое имя, которые слышится отовсюду. С Чимаевым очень тяжело справиться в первом раунде. Задача на бой с ним — добраться до второго раунда. Мне кажется, что у Чимаева есть все необходимое, чтобы стать чемпионом", — сказал Усман в эфире ESPN.