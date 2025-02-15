Камару Усман: У Чимаева есть все необходимое, чтобы стать чемпионом UFC

Имавов добился того, что его можно рассматривать в качестве претендента на титульный бой. Но Чимаев — это громкое имя, которые слышится отовсюду. С Чимаевым очень тяжело справиться в первом раунде. Задача на бой с ним — добраться до второго раунда. Мне кажется, что у Чимаева есть все необходимое, чтобы стать чемпионом", — сказал Усман в эфире ESPN.