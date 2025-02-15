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Камару Усман: У Чимаева есть все необходимое, чтобы стать чемпионом UFC

Экс-чемпион UFC Камару Усман высказал мнение о том, кто заслужил провести следующий бой против обладателя пояса в среднем весе.

Источник: Getty Images

"Дю Плесси провел 25 минут в клетке со Стрикленд в начале прошлого года, изучил его и сделал правильные выводы. В прошлый раз Дрикус применял разные приемы, искал что-то рабочее. В этот раз он был уверен в себе и знал, что именно принесет ему успех. И в итоге сломал Шону нос, реализовав свое превосходство.

Имавов добился того, что его можно рассматривать в качестве претендента на титульный бой. Но Чимаев — это громкое имя, которые слышится отовсюду. С Чимаевым очень тяжело справиться в первом раунде. Задача на бой с ним — добраться до второго раунда. Мне кажется, что у Чимаева есть все необходимое, чтобы стать чемпионом", — сказал Усман в эфире ESPN.