Дважды побывал в нокдауне, но снёс бразильского Робокопа. Каннонье всё ещё опасен

В третьем отрезке бойцы устроили настоящую рубку на все деньги, Каннонье разбил сопернику лицо, а под конец раунда отличным локтем из клинча срубил Родригеса, однако добить не успел — за бразильца сыграл гонг. Но уже в начале четвёртого отрезка Канонье просто избил соперника у сетки. Джаред почувствовал кровь и пошёл вперёд, обрушил серию размашистых боковых, и Грегори сполз на пол по сетке. Каннонье успел выбросить ещё несколько ударов по лежащему сопернику, но Хëрб Дин быстро вмешался и остановил избиение. Джаред Каннонье прервал неудачную серию и одержал волевую победу в крайне тяжёлом бою. И это в 40 лет — Джаред, безусловно, заслуживает уважения.