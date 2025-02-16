Макгрегор анонсировал подписание Федора Емельяненко в лигу кулачных боев

Макгрегор стал совладельцем Bare Kuckle FC весной 2024 года.
«Мы можем анонсировать сотрудничество с Федором Емельяненко. Эй, Федор, мы ждем. Возможно, грядут новости с Федором Емельяненко. BKFC подписывает лучших бойцов прошлого, настоящего и будущего, многие хотят быть его частью», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.
Емельяненко 48 лет. За профессиональную карьеру в ММА он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Он является бывшим чемпионом промоушена Pride в тяжелом весе, неоднократно признавался различными экспертами и СМИ лучшим бойцом в истории ММА.