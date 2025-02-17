Белал Мухаммад пообещал сломать Шавката Рахмонова

Мухаммад должен был защищать титул на UFC 310 в декабре прошлого года в поединке с Рахмоновым. Однако палестинец слетел с встречи из-за проблем со здоровьем. В итоге ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15−1), который уступил казахстанцу единогласным решением судей.