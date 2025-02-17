Белал Мухаммад пообещал сломать Шавката Рахмонова

Палестинец уверен, что знает слабые стороны «Номада» и пообещал сломать казахстанца ментально.
«Я вижу слабые места в работе Шавката. Когда мы подеремся, результат будет тот же — еще один мой соперник сломается», — сказал Мухаммад в интервью Barstool Chicago.
Напомним, что Белал является чемпионом полусреднего дивизиона UFC. Он завоевал пояс в июле 2024 года в бою с англичанином Леоном Эдвардсом (22−4) и с тех пор не появлялся в октагоне.
Мухаммад должен был защищать титул на UFC 310 в декабре прошлого года в поединке с Рахмоновым. Однако палестинец слетел с встречи из-за проблем со здоровьем. В итоге ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15−1), который уступил казахстанцу единогласным решением судей.
Теперь Рахмонов и Мухаммад должны поспорить за титул полусреднего веса UFC 11 мая в канадском Монреале.