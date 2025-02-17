Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белал Мухаммад пообещал сломать Шавката Рахмонова

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24−3) выступил с заявлением перед титульным поединком UFC с казахстанцем Шавкатом «Номадом» Рахмоновым (19−0), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Палестинец уверен, что знает слабые стороны «Номада» и пообещал сломать казахстанца ментально.

«Я вижу слабые места в работе Шавката. Когда мы подеремся, результат будет тот же — еще один мой соперник сломается», — сказал Мухаммад в интервью Barstool Chicago.

Напомним, что Белал является чемпионом полусреднего дивизиона UFC. Он завоевал пояс в июле 2024 года в бою с англичанином Леоном Эдвардсом (22−4) и с тех пор не появлялся в октагоне.

Мухаммад должен был защищать титул на UFC 310 в декабре прошлого года в поединке с Рахмоновым. Однако палестинец слетел с встречи из-за проблем со здоровьем. В итоге ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15−1), который уступил казахстанцу единогласным решением судей.

Теперь Рахмонов и Мухаммад должны поспорить за титул полусреднего веса UFC 11 мая в канадском Монреале.