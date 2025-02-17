Гуськов — о Хабибе: «Каждый день спрашивал, какая помощь нужна, как дела. Он очень открытый, но у них всю команду держит в тонусе, все впахивают»

"Когда я приехал в UFC Performance Institute, Ислам Махачев, Умар и Хабиб Нурмагомедовы уже были там. Раньше я Хабиба видел мимолетно, а здесь он и в Вегасе, и в Лос-Анджелесе. Когда переехали, каждый день спрашивал, какая помощь нужна, как дела. Он очень открытый, но у них всю команду держит в тонусе, все впахивают.