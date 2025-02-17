Владимир Минеев заявил, что отказался драться с Магомедом Исмаиловым за $ 1 млн

«Камил Гаджиев звонит мне и говорит, что ему позвонил Магомед Исмаилов и предложил за четвёртый бой $ 1 млн. Спрашивает: “Ты согласен?” Я отвечаю: “Если просто буду жить, я эти деньги как минимум не потеряю. А если начну готовиться, тратить силы и время на то, чтобы что-то кому-то доказать… Я уже сам себе всё доказал. И публике тоже. Не вижу здесь выгоды для себя”.