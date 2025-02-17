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Владимир Минеев заявил, что отказался драться с Магомедом Исмаиловым за $ 1 млн

Известный российский боец ММА Владимир Минеев заявил, что отказался драться с соотечественником Магомедом Исмаиловым за $ 1 млн.

Источник: fightnights.ru

«Камил Гаджиев звонит мне и говорит, что ему позвонил Магомед Исмаилов и предложил за четвёртый бой $ 1 млн. Спрашивает: “Ты согласен?” Я отвечаю: “Если просто буду жить, я эти деньги как минимум не потеряю. А если начну готовиться, тратить силы и время на то, чтобы что-то кому-то доказать… Я уже сам себе всё доказал. И публике тоже. Не вижу здесь выгоды для себя”.

Каким образом у меня будет этот $ 1 млн? Нужно быть Владимиром Минеевым, двигаться по жизни. Вы не забывайте, что у меня несколько высших образований. Я военнослужащий и депутат. У военнослужащих сегодня хорошая зарплата. А у депутата? Там я на безвозмездной основе«, — сказал Минеев в видео, опубликованном в “Инстаграме* на странице videografmsk.

*Деятельность Meta (соцсети «Фейсбук» и «Инстаграм») запрещена в России как экстремистская.