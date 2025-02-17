UFC стал возрастным как никогда. 6 чемпионов старше 35 лет, молодых талантов моложе 25 нет вообще

Элита UFC стала очень возрастной. Топовый боец моложе 30 лет считается большой редкостью, списанные старики в возрасте 36−37 лет вдруг возвращаются и забирают пояса.
Ниже — только факты о том, с каким промедлением в лучшей ММА-организации мира идет смена поколений.
До сих пор за пояс UFC ни разу не подрался человек, рожденный в XXI веке. А это, между тем, 25-летние люди, самый сок.
И появится такой претендент, видимо, не скоро, потому что на все рейтинги, мужские и женские, на всех 178 бойцов — рожденных в XXI веке всего 3 человека. Тацуро Тайра (25 лет, род. в 2000 г.) — 5-й номер наилегчайшего веса. Джошуа Ван (23 года, род. в 2001 г.) — 15-й номер наилегчайшего веса. Ясмин Лусиндо (23 года, род. в 2002 г.) — 7-й номер соломенного веса у женщин. Тайра был на 6-матчевой победной серии, но первого настоящего топа не потянул. Мухаммед Мокаев (род. в 2000 г.) определенно мог стать первым в истории бойцом, родившимся в XXI, кто бы подрался за пояс UFC, шел на 7 победах подряд, но был уволен.
Никогда прежде в UFC не было столько чемпионов в возрасте 35 лет и старше. Аж три у женщин: Джулианна Пенья (35 лет), Валентина Шевченко (36 лет), Уэйли Жанг (35 лет). Трое у мужчин: Белял Мухаммад (36 лет), Алекс Перейра (37 лет), Джон Джонс (37 лет). Алешандре Пантойже, чемпиону в наилегчайшем весе, 35 исполнится 16 апреля. 12 апреля он подерется с Каем Кара-Франсом.
Сразу в 4 дивизионах UFC чемпионы — самые возрастные в истории этой категории: Мераб Двалишвили (34 года), Алешандре Пантойжа (34), Валентина Шевченко (36), Уэйли Жанг (35). Еще в двух дивизионах чемпионы делят статус самого возрастного в истории — Белял Мухаммад (36) с Тайроном Вудли (36), Джулианна Пенья (35) с Ракель Пеннингтон (35) и Амандой Нуньес (35).
Ни в одном дивизионе на верхушке, топ-5 и топ-10 не произошла полная смена поколений. UFC — настолько возрастная лига, что тут сменой поколения является уже положение, когда 30-летние сменяют 35-летних. Но даже и такая смена нигде полностью не может пройти — молодые не могут потянуть стариков.
В 6 дивизионах бойцы 34−36 лет вообще являются чемпионами, тут о смене говорить не приходится. Во всех остальных весах есть хотя бы 1−2 крепких топа старше 35 лет, которые никак молодым не уступают. В тяжах это 36-летний Волков, Ган, которому 35 будет через два месяц, чемпион Джонс 37-летний, Тыбура 39-летний. В полутяжах вообще во всем топ-15 нет ни одного бойца моложе 30 лет. Чемпион — 37-летний Перейра. 3-му номеру Блаховичу 41 год. Ульберг, которому будет 35, идет на 7 победах. Роунтри, Оздемиру, Мурзаканову, Рейесу — по 35.
В среднем смена поколений проходит активнее всего — там 30−31-летние ДДП, Чимаев, Имавов (29), Боррайо побили 34−36-летних Адесанью, Стрикленда, Уиттакера и 40-летнего Каннонье (недавнего топ-5). При этом трудно сказать, что 35-летние тут безвозвратно отодвинуты. Далеко не факт, что Уиттакер, которому в этом году 35, совсем сдал позиции. Есть на 10-й позиции Долидзе 36-летний. Каннонье не пустил в топы Родригеса, который моложе его на 8 лет. Наверное, все-таки смена поколений проведена, но тоже не силами таких уж молодых бойцов и не так всеохватно. И за этими 30-летними ниже особо никого нет, дивизион в таком виде будет стоять еще долго.
В полусреднем силен 37-летний Пейдж, Нил, которому будет 35, непонятно, насколько сдал 37-летний Усман, ну и, конечно, чемпион Белял Мухаммад, ему летом 37. В легком уже самому Махачеву будет 34. Гэтжи, Порье — по 36. Оливейре — 35. Холлоуэю будет 34, а Гамроту — 35. Мойкано уже 35. Только Царукян, БСД и Тернер моложе 30, а так топ очень возрастной, молодые не пролезают. В полулегком очень крепок 35-летний Стерлинг, у которого еле выиграл Евлоев. Эмметт 39-летний не собирается стареть, вырубил 30-летнего Митчелла. Надо будет посмотреть, насколько состарился Волкановски, сейчас он, наконец, будет драться, выждав достаточное время после поражения нокаутом. В легчайшем держат уровень возрастные Фигередо (37), Фонт (37) и Альдо (38). На пяти победах подряд идет 37-летний Захаби, 13-й номер. Ну и чемпион — самый возрастной в истории этого дивизиона — Мераб победил Умара в 34 года. Никогда прежде боец в этом весе не выигрывал титульник в 34. В наилегчайшем тоже держит пояс 34-летний Пантойжа, самый возрастной чемпион в истории дивизиона.
После увольнения Мокаева рекорд Джона Джонса как самого молодого чемпиона в 23 года выглядит недосягаемым.
Джошуа Уан, 23-летний, плетется на 15-й строчке наилегчайшего, никакое чемпионство в ближайшее время ему не виднеется. Ясмин Лусиндо имеет 7 месяцев в запасе, но вряд ли за этот срок она выиграет 3−4 боя подряд. Есть нерейтинговый Рауль Росас, 20-летний, 4−1 в UFC, но он пока ни с одним приличным бойцом не подрался, не проверен. Есть 22-летний Рэй Цуруя, талантливый, но очень сырой. А кроме них никого (моложе 23).
Трудно понять, почему в UFC стало так мало талантливых и быстро созревших молодых. Последние годы мы слышим, что молодые становятся универсалами все раньше и раньше, в 13−15 лет они уже всему обучены — но на практике этого пока не видно. Видимо, уровень стал таким высоким, что даже среди очень талантливых бойцов только единицы выходят на чемпионский уровень хотя бы в 26−27 лет (Топурия, Петр Ян). Остальные в эти годы еще продолжают ошибаться и добираются до пика только в 30−31. Пошли случаи, когда до пика стали добираться уже и в 33−35 (Белял Мухаммад, Пантойжа, Уэйли Жанг).
А были времена, когда в UFC было одновременно аж четыре чемпиона в возрасте 23−25 лет: Джон Джонс, Жозе Альдо, Доминик Круз, Ронда Раузи (2011−2012). И плюс еще 27-летний Джуниор Дос Сантос.
В 2016-м тоже была группа молодых чемпионов — 25-летний Гарбрандт, 25-летний Холлоуэй, чуть позже — 25-летняя Намаюнас, Нуньес было 28, Джонсу тоже 28.
Ни в одном топ-15 мужского дивизиона нет среднего возраста весовой моложе 31 года.
Средний возраст топ-15 тяжелого веса — 33,6
Полутяжелого — 34,3 (самый возрастной мужской топ-15)
Среднего — 32,3
Полусреднего — 33,06
Легкого — 32,9
Полулегкого — 33,43
Легчайшего — 33,06
Наилегчайшего — 31,25 (самый молодой топ-15)
Обратите внимание, какие возрастные топы в полулегком и легчайшем (для легчайшего вообще аномальная цифра) — они старее среднего веса, а полулегкий почти такой же старый, как тяжи!
Никита Горшенин