UFC стал возрастным как никогда. 6 чемпионов старше 35 лет, молодых талантов моложе 25 нет вообще

В полусреднем силен 37-летний Пейдж, Нил, которому будет 35, непонятно, насколько сдал 37-летний Усман, ну и, конечно, чемпион Белял Мухаммад, ему летом 37. В легком уже самому Махачеву будет 34. Гэтжи, Порье — по 36. Оливейре — 35. Холлоуэю будет 34, а Гамроту — 35. Мойкано уже 35. Только Царукян, БСД и Тернер моложе 30, а так топ очень возрастной, молодые не пролезают. В полулегком очень крепок 35-летний Стерлинг, у которого еле выиграл Евлоев. Эмметт 39-летний не собирается стареть, вырубил 30-летнего Митчелла. Надо будет посмотреть, насколько состарился Волкановски, сейчас он, наконец, будет драться, выждав достаточное время после поражения нокаутом. В легчайшем держат уровень возрастные Фигередо (37), Фонт (37) и Альдо (38). На пяти победах подряд идет 37-летний Захаби, 13-й номер. Ну и чемпион — самый возрастной в истории этого дивизиона — Мераб победил Умара в 34 года. Никогда прежде боец в этом весе не выигрывал титульник в 34. В наилегчайшем тоже держит пояс 34-летний Пантойжа, самый возрастной чемпион в истории дивизиона.