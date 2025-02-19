Хабиб не разрешит Махачеву драться с Мухаммадом — экс-чемпион UFC

«Белал не будет драться с Махачевым. Он говорит, что из-за дружбы. Моя версия — Хабиб это не разрешит. Он очень плотно контролирует то, что происходит в зале, чужаков в его команде нет. Если ты “свой”, то ты становишься братом до гроба, с тобой будут делиться советами и помогать во всем. Но помните историю, как Белал привел в зал друга без спросу? Команда Хабиба не приемлет случайных людей извне, это их установка.