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Хабиб не разрешит Махачеву драться с Мухаммадом — экс-чемпион UFC

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг высказал мнение о потенциальном поединке между Исламом Махачевым и Белалом Мухаммадом.

Источник: Getty Images

«Белал не будет драться с Махачевым. Он говорит, что из-за дружбы. Моя версия — Хабиб это не разрешит. Он очень плотно контролирует то, что происходит в зале, чужаков в его команде нет. Если ты “свой”, то ты становишься братом до гроба, с тобой будут делиться советами и помогать во всем. Но помните историю, как Белал привел в зал друга без спросу? Команда Хабиба не приемлет случайных людей извне, это их установка.

Так что Хабиб не разрешит Махачеву драться с Белалом — они тренировались вместе, и поединок между ними неприемлем. Мухаммад хочет перейти в средний вес, но в ближайшее время этого не будет. Его уже ждет Шавката Рахмонов", — сказал Биспинг в видео на своем канале.