Боец ММА Топурия отказался от поединка против Царукяна

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илия Топурия не собирается проводить поединок против Армана Царукяна. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
Ранее Топурия отказался от чемпионского титула в полулегком весе и перешел в легкий вес, где чемпионом является россиянин Ислам Махачев.
«Илия хочет чемпионский бой. Он не будет драться за статус претендента с Царукяном или с кем бы то ни было», — сказал собеседник агентства.
Топурии 28 лет. На его счету 16 побед и ни одного поражения.