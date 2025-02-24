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Боец ММА Топурия отказался от поединка против Царукяна

Ранее Топурия отказался от чемпионского титула в полулегком весе и перешел в легкий вес.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илия Топурия не собирается проводить поединок против Армана Царукяна. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее Топурия отказался от чемпионского титула в полулегком весе и перешел в легкий вес, где чемпионом является россиянин Ислам Махачев.

«Илия хочет чемпионский бой. Он не будет драться за статус претендента с Царукяном или с кем бы то ни было», — сказал собеседник агентства.

Топурии 28 лет. На его счету 16 побед и ни одного поражения.