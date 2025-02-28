Боец Царукян восстановился от травмы спины

«Арман мог стать и соперником Джастина Гэтжи на коротком уведомлении, но UFC не захотел проводить этот бой в промежуточном весе, — сказал собеседник агентства. — Арман восстановился и готов начать подготовку к новому поединку. На данный момент соперник и дата не определены, это будет известно позднее».