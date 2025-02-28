Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Царукян восстановился от травмы спины

Ранее спортсмен снялся с боя против Ислама Махачева.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян восстановился от травмы спины и готов начать подготовку к новому поединку. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее Царукян снялся с боя против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева из-за травмы.

«Арман мог стать и соперником Джастина Гэтжи на коротком уведомлении, но UFC не захотел проводить этот бой в промежуточном весе, — сказал собеседник агентства. — Арман восстановился и готов начать подготовку к новому поединку. На данный момент соперник и дата не определены, это будет известно позднее».

Царукяну 28 лет. На его счету 22 победы и 3 поражения.