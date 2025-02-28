Боец Царукян восстановился от травмы спины

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян восстановился от травмы спины и готов начать подготовку к новому поединку. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
Ранее Царукян снялся с боя против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева из-за травмы.
«Арман мог стать и соперником Джастина Гэтжи на коротком уведомлении, но UFC не захотел проводить этот бой в промежуточном весе, — сказал собеседник агентства. — Арман восстановился и готов начать подготовку к новому поединку. На данный момент соперник и дата не определены, это будет известно позднее».
Царукяну 28 лет. На его счету 22 победы и 3 поражения.