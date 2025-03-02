Старания Алмабаева перечеркнула грубая ошибка судьи. Асу проиграл важнейший бой в UFC

Асу не лучшим образом выступал на самом старте карьеры — шёл с профессиональным рекордом 4−2. Однако затем набрал обороты и не проигрывал с апреля 2017 года. Он показывал себя классно во всех промоушенах, поэтому закономерно получил приглашение от UFC. И дебютировал в лучшей лиге на планете в августе 2023 года. Тогда Алмабаев оказался сильнее Оде Осборна, а также с ходу получил бонус за «Выступление вечера». А вот дальше финишей не было — последовало три подряд единогласных решения. Последовательно получилось разнести Си-Джея Вергару, Хосе Джонсона и Матеуса Николау. Однако на многие вопросы должен был ответить именно предстоящий поединок.