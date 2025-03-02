Апсет был очень близок. Дэвис впервые в карьере не победил

Дэвис в 2024 году провёл лишь один поединок. В июне Танк встретился с непобеждённым Фрэнком Мартином. Если поначалу у Джервонты были проблемы с тем, чтобы добраться до соперника, то к середине боя чемпион нащупал ключи и нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Несмотря на идеальный рекорд (30−0) и вирусные нокауты, Джервонта нередко получает критику за уровень оппозиции. Вот и перед боем с Роучем Дэвиса обвиняли в том, что он избегает других чемпионов в своём весе и бьётся с теми, кто меньше него.