Чемпион UFC «предпочел» другого бойца вместо Рахмонова

Ранее сообщалось, что Дю Плесси и Чимаев могут подраться летом.
«Ему предстоит серьезное испытание против Хамзата. Не думаю, что он сможет его пройти. Но, возможно, я все равно выйду в октагон, чтобы побить его. Мне нравится, когда говорят: “Он слишком маленький” или “Он не тот”. Я не самый крупный, не самый сильный и не самый быстрый в своем дивизионе, но я лучший. Если поднимусь в средний вес, я тоже буду лучшим», — приводит слова Мухаммада BJ Penn.
Белал уверен, что ему по силам одолеть Дю Плесси.
«Я бы просто выдерживал его удары, поглощал их и шел вперед. Я знаю, что сначала мне нужно выиграть еще пару боев, а потом уже можно говорить о смене весовой категории. Посмотрим, удастся ли Дрикусу сохранить пояс к тому моменту», — добавил Мухаммад.
Напомним, что Мухаммад должен был защищать свой титул против Шавката Рахмонова в декабре 2024 года на UFC 310. Однако Белал получил инфекцию стопы и снялся с боя. Его заменил проспект из Ирландии Иэн Гэрри и проиграл казахстанцу решением судей.
Ожидалось, что Мухаммад и Рахмонов разделят октагон в мае 2025-го на турнире UFC 315. Но уже казахстанец выбыл из-за проблем со здоровьем, а вместо него против палестинца выйдет австралиец Джек Делла Маддалена.