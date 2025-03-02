Чемпион UFC «предпочел» другого бойца вместо Рахмонова

«Ему предстоит серьезное испытание против Хамзата. Не думаю, что он сможет его пройти. Но, возможно, я все равно выйду в октагон, чтобы побить его. Мне нравится, когда говорят: “Он слишком маленький” или “Он не тот”. Я не самый крупный, не самый сильный и не самый быстрый в своем дивизионе, но я лучший. Если поднимусь в средний вес, я тоже буду лучшим», — приводит слова Мухаммада BJ Penn.