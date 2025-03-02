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Стал известен гонорар Асу Алмабаева за бой с нокаутом в UFC

Стало известно, сколько заработали участники главного боя турнира UFC Fight Night 253 в США португалец ангольского происхождения Манель Капе (21−7) и казахстанец Асу Алмабаев (21−3), передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился в третьем досрочной победой Капе.

По информации MMA.Metaratings.ru, Капе заработал самый большой гонорар турнира — 521 тысячу долларов (350 — за выход, 100 — за победу, 50 — бонус за лучшее выступление, 21 — поощрение от спонсоров). Алмабаев забрал 266 тысяч (250 — за выход, 16 — спонсорский бонус).

Напомним, что Алмабаев стал первым казахстанцем, который получил право подраться в главном событии лучшей лиги мира. Асу сделал заявление после первого поражения в UFC, а экс-чемпион организации объяснил скандальную неудачу казахстанца.

Перед этим противостоянием Капе шел шестым в рейтинге наилегчайшего веса UFC, а Алмабаев находился на восьмой строчке. Чемпионом же дивизиона является бразилец Алешандри Пантожа (29−5).