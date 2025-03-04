Допинг, дисквалификация и контракт с UFC. Удивительный путь Ризвана Куниева

К слову, эти два поражения, последнее из которых он потерпел в 2015 году, остаются единственными в карьере россиянина — с тех пор он не проигрывает в профессионалах. В 2019 году с рекордом 7−2−1 он оказался в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и через два боя стал чемпионом, а после провёл первую защиту пояса. Интересно, что тогда Ризван мог перейти в UFC, в 2021 году он принял участие в Претендентской серии Даны Уайта и даже нокаутировал бразильца Эдивана Сантоса в третьем раунде, но не впечатлил руководство лиги и не получил контакт.