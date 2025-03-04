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Стали известны сроки возвращения Шавката Рахмонова к боям в UFC

Менеджер Саят Абдрахманов рассказал о состоянии здоровья бойца UFC из Казахстана Шавката Рахмонова.

Источник: Getty Images

Рахмонов ранее отказался драться за чемпионский пояс в полусреднем весе UFC против Белала Мухаммада, его заменит Джек Делла Маддалена.

— Рахмонова ждали в бою за пояс, почему не получилось подраться?

— Это та же самая травма, которая была перед поединком против Иана Гэри. Эта травма не позволит ему выступить в мае. UFC надо было, чтобы в Канаде прошел титульный бой. Они долго интересовались, будет ли Шавкат готов. Но мы ответили, что не будем готовы на 100%.

Шавкат является претендентом, ему незачем сейчас драться еще раз. Когда ждать его в октагоне? Если это будет конец лето или начало осени — это идеально. Шавкат должен был драться за пояс еще в декабре, — сказал Абдрахманов в интервью Sport24.