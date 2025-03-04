Стали известны сроки возвращения Шавката Рахмонова к боям в UFC

— Это та же самая травма, которая была перед поединком против Иана Гэри. Эта травма не позволит ему выступить в мае. UFC надо было, чтобы в Канаде прошел титульный бой. Они долго интересовались, будет ли Шавкат готов. Но мы ответили, что не будем готовы на 100%.