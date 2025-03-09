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Рубкой с нокдауном завершился громкий бой уроженца Казахстана в UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (12−4) потерпел второе поражение от американца Джастина Гэтжи (26−5). Их громкий поединок стал соглавным событием вечера UFC 313 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: X/UFC

Поединок между 32-летним Физиевым и 36-летним Гэтжи был расчитан на три раунда и прошел всю дистанцию. Он завершился победой Джастина единогласным решением судей — 29−28. Во втором раунде Гэтжи удалось отправить Физиева в нокдаун.

Стоит отметить, что уроженец Кордая (Жамбылская область), представляющий Азербайджан, вышел на этот бой на коротком уведомлении. Изначально Гэтжи должен был биться с новозеландцем Дэном Хукером.

Перед этим боем Физиев занимал 11-ю строчку в рейтинге легкого веса UFC, а Джастин замыкал топ-3. Гэтжи вернулся на победную тропу и одержал вторую победу над Физиевым (в 2023 году он выиграл решением большинства судейских голосов). Что касается Рафаэля, то он потерпел третье поражение подряд.

Ранее на этом же турнире прошел исторический бой UFC, а затем был оформлен невероятный нокаут, который вполне может претендовать на лучший финиш года.