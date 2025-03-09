Рубкой с нокдауном завершился громкий бой уроженца Казахстана в UFC

Перед этим боем Физиев занимал 11-ю строчку в рейтинге легкого веса UFC, а Джастин замыкал топ-3. Гэтжи вернулся на победную тропу и одержал вторую победу над Физиевым (в 2023 году он выиграл решением большинства судейских голосов). Что касается Рафаэля, то он потерпел третье поражение подряд.