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Хабиб — Анкалаеву: «Поздравляю, брат, ты вошел в историю»

«Поздравляю, брат, ты вошел в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Источник: Спортс"

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

Магомед Анкалаев: «Мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс».