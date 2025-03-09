Глава UFC остался недоволен боем россиянина Анкалаева

Титул в тяжелом весе Перейра завоевал в ноябре 2023 года. В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, он успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После поединка с Анкалаевым на счету Перейры стало 15 боев, в 12 из которых он одержал победу.