«Все говорят, а я делаю». Как россиянин Анкалаев стал чемпионом UFC

Бой выдался не самым ярким на события, но победа россиянина не вызывала сомнений. Ему пришлось столкнуться со свистом зрителей, которые явно больше симпатизировали Перейре. При этом уже даже после поединка болельщики бразильца в социальных сетях активно педалировали тему судейской несправедливости по отношению к своему кумиру. Но это было на эмоциях, победа Анкалаева вопросов не вызывала ни у кого. Даже у президента UFC Дэйны Уайта, который на пресс-конференции после боя согласился с судейским вердиктом: «Не могу вспомнить, какой счет был у меня, но я считал, что победил Анкалаев. Когда услышал решение, то не был удивлен», — сказал глава UFC.