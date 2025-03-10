Уроженец Казахстана сделал заявление после получения 24 миллионов от UFC

Физиев, родившийся в Казахстане, но представляющий Азербайджан, получил огромную поддержку от болельщиков после напряженного реванша, на который он вышел на коротком уведомлении, заменив новозеландца Дэна Хукера (24−12).
«Простите, ребята, я вас подвел и не смог победить. Поздравляю Джастина, было здорово разделить с тобой октагон», — написал Физиев в соцсетях.
На что сразу же отреагировали фанаты американского промоушена, выразив бойцу уважение.
«Ты (Рафаэль) никого не подвел. Твоя репутация только выросла. Никто, кроме тебя в легком весе не принял бы этот бой. Уважение тебе», — цитирует слова болельщиков Sportskeeda.
Напомним, что это был второй поединок между Гейджи и Физиевым. Первая их встреча прошла в марте 2023 года. Тогда победу решением большинства судей также одержал американец. Во второй встрече Рафаэль считался фаворитом, однако он так и не смог одолеть бывшего временного чемпиона легкого дивизиона.
Рафаэль является уроженцем села Кордай в Жамбылской области (Казахстан). Тем не менее, в UFC он выступает под флагом Азербайджана, гражданство которого получил ранее.
Также стоит отметить, что до 14 октября 2021 года Физиев выступал за еще одну страну — он представлял Кыргызстан.
Ранее Физиев получил 24 миллиона от UFC в качестве бонуса за «Лучший бой вечера».