Уроженец Казахстана сделал заявление после получения 24 миллионов от UFC

Напомним, что это был второй поединок между Гейджи и Физиевым. Первая их встреча прошла в марте 2023 года. Тогда победу решением большинства судей также одержал американец. Во второй встрече Рафаэль считался фаворитом, однако он так и не смог одолеть бывшего временного чемпиона легкого дивизиона.