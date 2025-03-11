Нового Конора не будет. ММА теперь полноценный спорт — все боятся рисковать

Анкалаев — не единственный боец, которого считают скучным. И дело не всегда заключается только в трэш-токе. Например, Мераб Двалишвили. Разве можно говорить о том, что грузинский чемпион не отжигает за пределами клетки. Напротив, все с восторгом ждут новых выходок. А вот в октагоне боец старается брать исключительно своими сильными сторонами. Он уверенно идёт в борьбу и грамотно пользуется навыками в партере. При этом Двалишвили вовсе не пытается переходить на приём или финишировать оппонента. Он как удав затягивает жертву в ловушку и грамотно контролирует, набирая «очки» в глазах рефери. У Мераба всего лишь одна досрочная победа за 14 поединков в UFC. Но мешает ли это грузину быть чемпионом?