«Мераб заходит очень далеко». Грузин из UFC Долидзе — о трештоке Двалишвили, споре с Шарой Буллетом и бое с Веттори

За пять лет выступлений в UFC Роман Долидзе провел 11 боев, победил в восьми из них, успел сменить дивизион (перешел из полутяжелого веса в средний) и закрепился там в топ-15. В ночь на 16 марта грузину предстоит провести реванш с Марвином Веттори, которому он проиграл решением два года назад. Возможная победа — шанс для Долидзе подняться на восьмую строчку рейтинга среднего веса и приблизиться к статусу главного претендента на бой за пояс.
В этом интервью корреспондент Sport24 Владимир Колос обсудил с Романом его нынешнее положение в дивизионе, перспективы подраться с кем-то из главных звезд категории (Хамзат Чимаев, Дрикус Дю Плесси, Нассурдин Имавов), а также пообщался с бойцом на некоторые околоспортивные темы. К примеру, была затронута заочная дискуссия Долидзе и Шарабутдина Магомедова, запущенная по мотивам высказываний Шары о Грузии. Кроме того, Роман высказался о многочисленных негативных замечаниях своего звездного земляка Мераба Двалишвили о России. В общем, разговор получился интересный, и Долидзе в очередной раз проявил себя как толковый собеседник.
— Роман, после твоей победы над Холландом, я тебе предлагал пять вариантов соперников. Ты ответил однозначно — Веттори, потому что у вас с ним осталось незаконченное дело. Доволен?
— Очень доволен. И я не ожидал, что организация предложит мне бой с Веттори. Была забавная история. Я приехал на UFC 311 поддержать Мераба. Матчмейкеры увидели меня и сказали: «Рома, не уезжай, у нас будет кое-что интересное для тебя». Я думаю: ну, хорошо, наверное, сейчас что-то предложат. Но я не ожидал, что будет Веттори. Еще и мейн-ивент! Я ответил, что готов драться.
— Прошло два года с момента вашего первого боя. Сколько раз ты пересматривал тот бой? И есть ли у тебя понимание, за счет чего ты сейчас может выступить лучше?
— Я не люблю пересматривать бои. Хотя этот бой пару раз смотрел. Но я считаю, что тот бой я выиграл. Ничего против него конкретно не имею, но я не согласен с решением судей. Думаю, что я победил. Но есть как есть. Я не привык махать кулаками после драки. Сейчас у нас будут пять раундов. Понимаю, почему они могли подумать, что именно Веттори забрал тот бой. Он бегал вокруг меня и касался меня лоу-киками, хотя я ничего не чувствовал. Сейчас я поработал над тем, чтобы правильно распределить свою выносливость и силу, чтобы меня хватило на все пять раундов. А так, я готов ко всему, что он мне может предложить.
— Два года — это большой срок, чтобы что-то поменялось и у него, и у тебя? Или вы те же самые, что и два года назад?
— Это большой срок. Сейчас я совсем другой боец. Прежде всего, поменялось мое отношение к боям. Раньше я дрался с агрессией. Агрессивность превалировала, ее было больше, чем нужно. И я мог израсходовать свои силы уже в ранних раундах. Сейчас я понимаю, что должен правильно распределять силы. Теперь я более правильно отношусь к боям.
— Сейчас ты на 11-м месте в рейтинге. В случае победы ты будешь минимум восьмым. На медиа-дне ты сказал, что твоя цель — это пояс. Как ты сам считаешь, в скольких победах ты от титульного боя?
— Реалии понять очень тяжело. У UFC свои решения, не всегда понятные. Но я считаю, что при хорошем раскладе — это два боя. При худшем раскладе — три боя.
— Сейчас чемпион вашего дивизиона — Дрикус Дю Плесси. Ты считаешь его сильнейшим в 185 фунтах?
— Он доказал это. Он очень хороший атлет, мне нравится его стиль, его агрессия. Думаю, мы с ним могли бы закатить очень хороший бой, ведь он постоянно идет вперед. Но и я тоже не шагаю назад, поэтому такой бой мог бы стать интересным. И он, кстати, несколько раз меня уже упоминал в своих интервью.
— Тогда может будет шанс!
— Конечно!
— Перед UFC 313 я разговаривал с Арменом Петросяном. И он сказал довольно провокационную фразу: «Я смотрел бой Дю Плесси и Стрикленда, и мне было неудобно за то, что у нас в дивизионе такие чемпионы. Они дрались, как перворазрядники». Ты согласен с таким мнением?
— Нет, не согласен. Дю Плесси дрался с хорошими ударниками — Адесаньей и Стриклендом. Я тренируюсь со Стриклендом и понимаю, насколько с ним тяжело. Да, он не сильно техничный, но он всегда идет вперед, не останавливается. Постоянно прессингует. И это тот стиль боя, с которым может быть тяжело справиться. Но, наверное, у Армена свое мнение. У меня свое. И каждый из нас останется при своем.
— Кто должен быть следующим для Дю Плесси — Имавов или Хамзат?
— По-моему, уже решенный вопрос, что это будет Хамзат. И раньше я не совсем понимал, почему Хамзату дают такую легкую дорогу, но то, как он победил Уиттакера, заслуживает уважения. Я считаю, что он заслужил драться за пояс. Я всегда хотел попробовать себя в бою против него и всегда признавал, что он один из лучших. Очень интересный боец. И сейчас он абсолютно заслуженно будет драться за пояс. Желаю ему удачи. Пусть победит сильнейший. Мне будет интересно с кем-то из них встретиться.
— А Нассурдин Имавов в последнем бою против Иззи?
— Имавов доказал, что он боец высочайшего уровня. В бою против него у меня были ошибки. Не хочу жаловаться и искать причины своего поражения, но могу сказать, что у него очень красивый взлет. Хорошая карьера. Интересные победы над очень хорошими и сложными соперниками. Он все правильно делает. Если бы не Хамзат, то Имавов был бы следующим претендентом на пояс.
— В случае серии побед тебе придется встретиться или с одним, или с другим. Чисто со спортивной точки зрения, что тебе было бы интереснее — реванш с Имавовым или встреча с Хамзатом?
— Реванш с Имавовым. Потому что сейчас я понимаю, что могу сделать больше, чем в нашем первом бою. И я могу больше бороться. А Хамзат мне всегда интересен как атлет высочайшего уровня. И хайп вокруг него гораздо больше. Оба хорошие соперники, но если у меня будет возможность встретиться с Хамзатом, у которого ноль поражений, я выбрал бы Хамзата.
— Раньше ты говорил, что тебе интересно подраться с Шарой Буллетом. Но после его поражения от Пейджа ты сказал: «Все, время прошло». Сейчас Шара тебе неинтересен?
— К сожалению, уже нет. Он мне был интересен, когда он был на хайпе. Он тоже очень хороший боец, очень изобретательный. Это дорогого стоит. У него красивые бои. Как вы знаете, я не особо продаю свои бои разговорами, больше доказываю делом. Но Шара мне очень нравится. Например, когда мне предложили Кевина Холланда, хотя он не был в рейтинге, я знал, что он интересен людям. И я с ним подрался и забрал немного от его имени. По этой же причине мне была интересна встреча с Шарой. Хороший голодный спортсмен, интересный людям, без поражений. Но он проиграл. Сейчас он даже не в топе. Так что для карьерного роста я не вижу смысла с ним сейчас встречаться. А как спортсмена я его уважаю и против него ничего не имею.
— А встреча ради хайпа? У него 1,5 миллиона подписчиков.
— Не думаю, что эта встреча на данном этапе что-то может дать моей карьере.
— Вы с Шарой заочно зарубились в соцсетях после его слов о Грузии. Вы общались после того момента?
— Наверное, люди немного неправильно поняли. У меня с ним никакой зарубы не было. Такое иногда бывает с атлетами: они говорят и заходят слишком далеко. Я с ним общался ранее. Он абсолютно нормальный, вменяемый парень. Мы живем в соседних странах. И на почве спорта не надо разжигать никакой ненависти. Разные люди понимают ситуацию по-разному. Нам лучше говорить о других вещах. Мы, наоборот, можем создавать мосты между нашими странами. Поэтому в подобных разговорах я не вижу ничего правильного. И я хотел с ним поговорить только лишь, чтобы узнать, почему он так сказал. В общем, нам есть о чем поговорить. Мы соседние народы.
— Если я не ошибаюсь, там все начал Мераб. Он сказал про Дагестан, а Шара ответил ему про Грузию.
— Мераб тоже иногда заходит очень далеко. Я никогда не одобряю, когда говорят о нациях, когда все обобщают. Я против этого и никогда в подобном ключе не выражался. Меня учили, что оценивать мужчину нужно по его поступкам. И я не могу выражаться о ком-то неправильно только лишь ради шума.
— Как должен пройти 2025 год, чтобы 31 декабря ты сказал себе: да, было круто!
— Хороший вопрос. Но для меня победы и поражения ничего не меняют. Я доволен тем, что у меня есть в жизни. И я принимаю все, что дает мне жизнь. Победа, поражение — все равно. Но, конечно, я хочу, чтобы этот год для меня был как 2022-й, когда у меня было три боя, три нокаута, три бонуса. И я буду делать все возможное для того, чтобы 2025 год прошел именно в этом фокусе.
Владимир Колос