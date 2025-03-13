«Мераб заходит очень далеко». Грузин из UFC Долидзе — о трештоке Двалишвили, споре с Шарой Буллетом и бое с Веттори

— К сожалению, уже нет. Он мне был интересен, когда он был на хайпе. Он тоже очень хороший боец, очень изобретательный. Это дорогого стоит. У него красивые бои. Как вы знаете, я не особо продаю свои бои разговорами, больше доказываю делом. Но Шара мне очень нравится. Например, когда мне предложили Кевина Холланда, хотя он не был в рейтинге, я знал, что он интересен людям. И я с ним подрался и забрал немного от его имени. По этой же причине мне была интересна встреча с Шарой. Хороший голодный спортсмен, интересный людям, без поражений. Но он проиграл. Сейчас он даже не в топе. Так что для карьерного роста я не вижу смысла с ним сейчас встречаться. А как спортсмена я его уважаю и против него ничего не имею.