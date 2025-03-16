С треском провалил весогонку и лишился «нолика». Как не надо дебютировать в UFC

В дебюте Нургожай получил относительно удобного соперника. Брендсон Рибейро — ударник с неплохим джиу-джитсу. В UFC бразилец шёл с рекордом 1−2, проигрывал решением судей Магомеду Гаджиясулову. И в целом звёзд с неба Брендсон не хватал. Поэтому и подходил к бою в качестве серьёзного андердога. Правда, ещё на этапе взвешивания Нургожай с треском провалился, умудрившись не вписаться в лимит полутяжёлого веса сразу на пять фунтов — чуть больше 2 кг. Тем не менее соперник принял бой и в таких условиях, но Дияра лишили 25% от гонорара в пользу Рибейро.