Махачев признался, что чувствует ответственности из-за наследия Хабиба: «Думаю, это будет продолжаться еще много лет»

Абдель-Азиз — о Хабибе, Махачеве и Анкалаеве: «Большая честь быть небольшой частью наследия этих парней».
Хавьер Мендес: «Гейджи может стать следующим соперником Махачева».
«Чувствую ли груз ответственности за наследие Хабиба Нурмагомедова? Да. Думаю, это будет продолжаться еще много лет», — признался чемпион UFC Ислам Махачев.
Абдель-Азиз — о Хабибе, Махачеве и Анкалаеве: «Большая честь быть небольшой частью наследия этих парней».
Хавьер Мендес: «Гейджи может стать следующим соперником Махачева».