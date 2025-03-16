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Махачев признался, что чувствует ответственности из-за наследия Хабиба: «Думаю, это будет продолжаться еще много лет»

«Чувствую ли груз ответственности за наследие Хабиба Нурмагомедова? Да. Думаю, это будет продолжаться еще много лет», — признался чемпион UFC Ислам Махачев.

Источник: Спортс"

Абдель-Азиз — о Хабибе, Махачеве и Анкалаеве: «Большая честь быть небольшой частью наследия этих парней».

Хавьер Мендес: «Гейджи может стать следующим соперником Махачева».