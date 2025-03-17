«Это провал». Казаха уволят из UFC после неудачного дебюта?

Казахстанец встречался с бразильцем Брендсоном Рибейро и потерпел поражение во втором раунде.
«Абсолютно неудачный дебют для Нургожая в UFC. Пособие, как этого делать не стоит. У Дияра не получилась весогонка, не получился бой. Еще и лишился нуля в графе “поражения”, как многие бойцы в этом году. На фоне довольно высоких ожиданий от дебюта и статуса фаворита это провал для Нургожая. Вопрос в том, будет ли второй шанс для Дияра?», — пишет автор издания «Чемпионат».
Для Дияра — это первое поражение в карьере. Теперь у казахстанца — 10−1 в ММА и 0−1 в UFC. Накануне Нургожай провалил процедуру взвешивания, превысив лимит полутяжелого веса (93 кг) почти на 2,5 килограмма (95,48). Тем не менее соперник из Бразилии согласился биться с казахстанцем, правда Нургожай выплатит штраф в его пользу.