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«Это провал». Казаха уволят из UFC после неудачного дебюта?

В ночь на 16 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 254 непобежденный казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай дебютировал в лучшем промоушене мира. Его выступление вызывало реакцию в зарубежных СМИ, передают Vesti.kz.

Источник: Eagle FC

Казахстанец встречался с бразильцем Брендсоном Рибейро и потерпел поражение во втором раунде.

«Абсолютно неудачный дебют для Нургожая в UFC. Пособие, как этого делать не стоит. У Дияра не получилась весогонка, не получился бой. Еще и лишился нуля в графе “поражения”, как многие бойцы в этом году. На фоне довольно высоких ожиданий от дебюта и статуса фаворита это провал для Нургожая. Вопрос в том, будет ли второй шанс для Дияра?», — пишет автор издания «Чемпионат».

Для Дияра — это первое поражение в карьере. Теперь у казахстанца — 10−1 в ММА и 0−1 в UFC. Накануне Нургожай провалил процедуру взвешивания, превысив лимит полутяжелого веса (93 кг) почти на 2,5 килограмма (95,48). Тем не менее соперник из Бразилии согласился биться с казахстанцем, правда Нургожай выплатит штраф в его пользу.