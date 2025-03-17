«В некоторых моментах не согласен с Мерабом, но он достойный человек». Долидзе — о победе в UFC и Двалишвили

— Думаю, что во мне многое поменялось, а Марвин был таким же. Мне даже показалось, что он стал немного лучше, ожидал от него меньшего. Надеюсь, что он был в своей лучшей форме. Да, у него был небольшой простой, но я надеюсь, что он был в своей лучшей форме. И он об этом как раз говорил на пресс-конференции. Надеюсь, это правда. Я не хочу побеждать ребят, которые не находятся в лучшей форме. Если быть лучшим, то только среди лучших, а остальное мне неинтересно.