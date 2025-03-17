«В некоторых моментах не согласен с Мерабом, но он достойный человек». Долидзе — о победе в UFC и Двалишвили

16 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе 12-й номер среднего веса Роман Долидзе одолел в реванше Марвина Веттори, занимающего восьмую строчку рейтинга. Теперь грузин наверняка займет место в десятке сильнейших бойцов дивизиона и будет восприниматься как один из главных претендентов на поединок за титул. Самое интересное ключах к победе над Веттори, планах стать чемпионом, реванше с Нассурдином Имавовым и Мерабе Двалишвили в качестве секунданта — в интервью Долидзе корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу.
— Давай вернемся в день взвешивания. Было ощущение, что Веттори избегал визуального контакта с тобой. Тебе не казалось уже тогда, что он тебя побаивается и нервничает перед боем?
— Я стараюсь не обращать внимания на такие вещи. На взвешивании я подошел к нему и сказал, что был в Риме. Мне очень понравился город, мне очень понравилась итальянская еда. Сказал, что у них очень красивая страна. Но было видно, что они немного насторожены по отношению ко мне. Лично я никогда так к оппонентам не отношусь, для меня это всего лишь спорт и ничего более.
— Во втором раунде самый опасный момент был, когда он тебя достал. Ты чувствовал, что после этого секунд 15−20 ты просто выживал в октагоне?
— Я не чувствовал.
— Со стороны это казалось опасным.
— Возможно. Мне надо пересмотреть бой, тогда я смогу дать более правдивый ответ. Но я чувствовал, что все в порядке. Во втором раунде может быть что-то немножко пошло не по плану, но в остальном я понимал, что бой идет в том русле, в котором мне и нужно. И я продолжал работать в том же темпе, потому что думал, что я побеждаю.
— Марвин, в целом, получил большое количество ударов, в том числе и в челюсть. У тебя по ходу боя возникала мысль: «Как он вообще стоит до сих пор»?
— Я знаю, что Марвин очень выносливый, еще с первого боя я это понял. Он очень выносливый, сильный, стойкий спортсмен. И я был готов к этому. Я очень хотел досрочно его победить, потому что никто раньше этого не делал, но был готов и ко всем пяти раундам. В принципе, я правильно распределил свои силы и не стал тратить энергию в начале боя.
— Когда мы с тобой разговаривали перед боем, ты сказал, что стал менее агрессивным, чтобы распределять силы правильно. Но показалось, что с первого раунда ты прям попер на него.
— Не менее агрессивным. Я говорил, что контролирую свою агрессию. Я остался таким же агрессивным. Скорее всего, со стороны виднее. Но я стараюсь больше контролировать себя, чтобы не тратить всю энергию в начальных раундах. Чтобы я продолжал в таком темпе все пять раундов.
— Ты почувствовал, что стал сильнее в сравнении с первым боем или просто Марвин был не так хорош, как два года назад?
— Думаю, что во мне многое поменялось, а Марвин был таким же. Мне даже показалось, что он стал немного лучше, ожидал от него меньшего. Надеюсь, что он был в своей лучшей форме. Да, у него был небольшой простой, но я надеюсь, что он был в своей лучшей форме. И он об этом как раз говорил на пресс-конференции. Надеюсь, это правда. Я не хочу побеждать ребят, которые не находятся в лучшей форме. Если быть лучшим, то только среди лучших, а остальное мне неинтересно.
— В твоем углу сегодня был Мераб. Мы его знаем, как хорошего спортсмена, прекрасного чемпиона. Какой он как секундант? Но только честно.
— Отвечу предельно честно. Мераб подсказывал мне на грузинском. И был момент во втором раунде, когда Марвин меня задел. И Мераб мне очень правильно подсказывал: что делать, как двигаться, чтобы я правильно вышел из этой ситуации. Он очень достойно показал себя. Мне очень понравилось. Я прислушивался к его мнению и к его подсказкам.
— На следующий бой пригласишь его в свой угол?
— Конечно. Я думаю, такая возможность будет всегда. С удовольствием приглашу. Мы с Мерабом очень близки, если бы друг у друга в углу не стояли, это не значит, что мы не близки. Есть некоторые моменты, по которым я с ним могу не соглашаться. Я человек своеобразный и упертый. Но я его знаю очень близко. Я знаю, как он общается с другими людьми, он очень достойный человек.
— У тебя очень креативный грэпплинг, но сегодня ты акцентировано, кажется, даже ни одного раза в ноги не пошел.
— Один раз проконтролировал его возле сетки. Я просто чувствовал, что все идет по плану. И не нужно было использовать грэпплинг. Я грэпплинг называю своей опцией. И в случае чего, я эту опцию использую. Берегу для специальных случаев.
— Я читал, что у тебя в Вегасе есть какое-то место силы. Туда с тобой даже боялись ходить операторы UFC, потому что вроде как там тебя может сожрать медведь. Что это за место? И реально ли оно тебе помогает?
— Это неправда. У меня как такового места силы нет. Но иногда я в таких местах бываю! Я люблю природу и люблю сложности. Люблю, когда тяжело, когда нужно преодолевать преграды. Если я вижу, что в Вегасе идет дождь, а это большая редкость, я сразу еду в горы, потому что это усложняет пребывание там. И мне нравится так проводить время, не люблю шумные места. Даже когда я дома в Грузии, я люблю спокойствие. Я люблю такую жизнь.
— Ты вызвал Адесанью или Уитакера. Почему не Имавова, например? Был бы еще один реванш.
— Я исхожу из справедливости. Имавов заслужил драться за пояс. Он многое сделал для этого и сейчас вполне заслуженно ждет своей очереди. Поздравляю его с этим. Если мне представится такая возможность, с удовольствием проведу с ним реванш. Но на данном этапе Адесанья и Уиттакер идут с поражениями, и встреча с ними будет наиболее реальна и справедлива.
— Сколько еще раз ты планируешь подраться до конца года?
— Если вы знаете меня, это неправильный вопрос. Я готов драться всегда. Иногда даже готов прилететь за неделю до боя с другой части Земли и подраться. Зависит от того, что мне предложат. И главное из чего я исхожу сейчас — это карьерный рост.
— И последний вопрос. Под нашим с тобой интервью перед боем, огромное количество комментариев из Грузии, России, экс-СССР о том, какой ты классный, умный и толковый парень. Что ты можешь сказать всем болельщикам, которые тебя сегодня поддерживали? Думаю, их количество после боя увеличилось.
— Я хочу сказать всем болельщикам, всем людям. Прежде всего, надо оставаться людьми. Справедливыми. Я был воспитан на старых грузинских книжках. Я был воспитан определенным образом, когда мы оценивали мужчин не по их религии, не по их национальности. Мы оценивали их по поступкам. Я знаю много плохих людей — и в моей нации, и в других. Знаю и много хороших людей, поэтому я не привык судить о людях только по их национальности. Я всегда сужу мужчину по поступкам, поэтому я хочу пожелать всем мира, добра. Чтобы в нашем регионе наконец-то было спокойно. Мы действительно в этом нуждаемся. У меня три сына и я исхожу из того, что бы я им пожелал. И того же я желаю всем остальным.
Владимир Колос