Конор Макгрегор встретился с Дональдом Трампом в Белом доме

Встреча была приурочена к дню святого Патрика — государственного праздника Ирландии. 36-летний боец пожал руку президенту.
Также Макгрегор встретился с другими членами администрации и выступил с речью, в которой раскритиковал действующее ирландское правительство.
«То, что происходит в Ирландии, — это пародия. Наше правительство бездействует. Наши деньги тратятся на зарубежные проекты, которые не имеют ничего общего с ирландским народом», — приводит слова Макгрегора Daily Mail.
Ирландский суд 22 ноября признал 36-летнего бойца виновным в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Суд принял сторону потерпевшей Никиты Хэнд и постановил выплатить ей почти 250 тысяч евро.