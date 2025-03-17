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Конор Макгрегор встретился с Дональдом Трампом в Белом доме

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча была приурочена к дню святого Патрика — государственного праздника Ирландии. 36-летний боец пожал руку президенту.

Также Макгрегор встретился с другими членами администрации и выступил с речью, в которой раскритиковал действующее ирландское правительство.

«То, что происходит в Ирландии, — это пародия. Наше правительство бездействует. Наши деньги тратятся на зарубежные проекты, которые не имеют ничего общего с ирландским народом», — приводит слова Макгрегора Daily Mail.

Ирландский суд 22 ноября признал 36-летнего бойца виновным в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Суд принял сторону потерпевшей Никиты Хэнд и постановил выплатить ей почти 250 тысяч евро.