Анкалаев обратился к Кадырову после завоевания титула UFC

«Я благодарен своему родному клубу “Ахмат” и всему руководству за то, что они были рядом со мной с самого начала. Отдельную благодарность хочу выразить Рамзану Ахматовичу Кадырову за неоценимую поддержку и внимание на протяжении всех этих лет.



Особая благодарность моим тренерам, спарринг-партнёрам, менеджерам и медицинскому персоналу — ваша работа бесценна.



Этот пояс — наша общая победа. Впереди новые вызовы и новые горизонты. Спасибо каждому, кто стал частью этого пути», — написал Анкалаев в социальных сетях.