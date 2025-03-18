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Анкалаев обратился к Кадырову после завоевания титула UFC

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился со словами благодарности к своей команде после завоевания титула.

Источник: Getty Images

«Я благодарен своему родному клубу “Ахмат” и всему руководству за то, что они были рядом со мной с самого начала. Отдельную благодарность хочу выразить Рамзану Ахматовичу Кадырову за неоценимую поддержку и внимание на протяжении всех этих лет.

Особая благодарность моим тренерам, спарринг-партнёрам, менеджерам и медицинскому персоналу — ваша работа бесценна.

Этот пояс — наша общая победа. Впереди новые вызовы и новые горизонты. Спасибо каждому, кто стал частью этого пути», — написал Анкалаев в социальных сетях.