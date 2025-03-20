Джо Роган назвал самого страшного бойца в UFC в данный момент. Это россиянин

«Самый страшный парень в UFC, или один из самых страшных родом из Чечни. Чувак, Хамзат Чимаев — чёртов зверь. Вы когда-нибудь видели, как этот парень дерётся? Просто посмотрите на его поединок против Кевина Холланда. Итак, Хамзат Чимаев — претендент номер один в среднем весе. Он настоящий монстр, и такой агрессивный, просто безжалостно агрессивный. Хамзат просто животное», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.