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Джо Роган назвал самого страшного бойца в UFC в данный момент. Это россиянин

Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган считает самым страшным бойцом в UFC в данный момент известного и непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева.

Источник: Getty Images

«Самый страшный парень в UFC, или один из самых страшных родом из Чечни. Чувак, Хамзат Чимаев — чёртов зверь. Вы когда-нибудь видели, как этот парень дерётся? Просто посмотрите на его поединок против Кевина Холланда. Итак, Хамзат Чимаев — претендент номер один в среднем весе. Он настоящий монстр, и такой агрессивный, просто безжалостно агрессивный. Хамзат просто животное», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Ранее Джо Роган дал оценку выступлению Магомеда Анкалаева в бою с Алексом Перейрой на UFC 313.