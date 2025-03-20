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В UFC усомнились в Шавкате Рахмонове. Подробности

Боец полусреднего веса UFC Шон Брэди поделился мнением о выступлении своих главных конкурентов, передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов

— Как изменилось твое отношение к казахстанцу Шавкату Рахмонову и ирландцу Иэну Гарри после их последнего боя?

— Иэн в моих глазах поднялся, а вот акции Шавката, наоборот, упали. Хотя мне сложно судить, ведь Рахмонов дрался с травмой. Честно говоря, меня не впечатлил ни один из них. Шавката считали монстром, кошмаром для соперников, но в этом бою он выглядел вполне обыкновенно. То же самое, кстати, было в поединке Гилберта Бернса против Хамзата Чимаева, — цитирует Брэди Sport24.

Свое следующее выступление Брэди проведет 23 марта в Лондоне, где встретится с англичанином Леоном Эдвардсом.