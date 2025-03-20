В UFC усомнились в Шавкате Рахмонове. Подробности

— Иэн в моих глазах поднялся, а вот акции Шавката, наоборот, упали. Хотя мне сложно судить, ведь Рахмонов дрался с травмой. Честно говоря, меня не впечатлил ни один из них. Шавката считали монстром, кошмаром для соперников, но в этом бою он выглядел вполне обыкновенно. То же самое, кстати, было в поединке Гилберта Бернса против Хамзата Чимаева, — цитирует Брэди Sport24.