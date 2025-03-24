Хабиб провел ассоциации между своей командой и машинами: «Махачев — “Гелендваген”. Умар — рестайлинговый X5. Абдель-Азиз — жидкий баклажановый “Ягуар”. Кормье — “Приус&rd

Хавьер Мендес… 24-го года, полный фарш — «Лексус» 600-й.
Даниэль Кормье. Он на «Приусе» ездит. Я ему говорю: «Ты чемпион двух дивизионов». Он там еле помещается. Даниэль объясняет: «20$ в неделю». Экономит человек.
Умар Нурмагомедов — хороший, рестайлинговый X5.
Усман Нурмагомедов — матовый X7.
Ислам Махачев. Ему мы дадим «Гелендваген», неверное. P4P должен ездить на такой серьезной машине.
Насчет себя я скажу так. Когда я был молодым, в детстве все мечтали взять машину. А я всегда хотел стать машиной. Вот в этом и есть разница между мной и бойцами моей команды", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Абдель-Азиз — о Хабибе, Махачеве и Анкалаеве: «Большая честь быть небольшой частью наследия этих парней».
Хасбика попросили сыграть в ассоциации: «Махачев — лев, Хабиб — орел, Конор — цыпленок, Перейра — картошка».