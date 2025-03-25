Жумагулов раскрыл причину отказа Рахмонова от боя за титул UFC

Напомним, что «Номад» в мае текущего года должен был сразиться за титул с чемпионом полусреднего веса UFC американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24−3). Однако казахстанцем снялся с поединка ввиду травмы.
«Ну, возможно, у Шавката проблемы со здоровьем. Кто бы отказался от титула? Значит, что-то серьезное, раз он снялся с этого боя. Он же сам выложил, что ему предложили этот бой», — сказал Жумагулов.
Также Жалгас подметил, что последний бой Рахмонову дался тяжело, несмотря на неопытность оппонента.
«Он (Шавкат) все время дрался с возрастными бойцами, которые были на закате, но именитые бойцы. А вот в последнем бою вышел молодой пацан с ним (Иэн Гэрри). Он (Гэрри) молодой и неопытный, но какой бой был, вы видели же. Ну, Шавкат забрал своим опытом и выиграл его. Но тот (Гэрри) ему бой конкретный дал. Все это видели», — добавил Жумагулов на YouTube-канале Cuba Boxing Club.
Отметим, что изначально «Номад» планировал подраться с Мухаммадом еще в декабре прошлого года. Однако Белал заработал инфекцию стопы и слетел с боя. Его заменил проспект из Ирландии Иэн Гэрри (15−1). 27-летний файтер стал первым соперником Шавката, который прошел с ним всю дистанцию. Более того, ирландец доминировал в некоторых отрезках встречи. Тем не менее, казахстанец смог довести поединок до победного конца и выиграл единогласным решением судей.
Жумагулов выступал в UFC с 2020 по 2023 годы, проведя семь поединков, из которых лишь один завершился его победой, а остальные шесть — поражениями. Единственный успех казахстанского бойца в организации пришелся на 2021 год, когда он одолел американца Джерома Риверу.
В июле 2023 года стало известно, что лига исключила Жумагулова из своего ростера, приняв решение не продлевать с ним контракт.