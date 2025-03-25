Жумагулов раскрыл причину отказа Рахмонова от боя за титул UFC

«Он (Шавкат) все время дрался с возрастными бойцами, которые были на закате, но именитые бойцы. А вот в последнем бою вышел молодой пацан с ним (Иэн Гэрри). Он (Гэрри) молодой и неопытный, но какой бой был, вы видели же. Ну, Шавкат забрал своим опытом и выиграл его. Но тот (Гэрри) ему бой конкретный дал. Все это видели», — добавил Жумагулов на YouTube-канале Cuba Boxing Club.