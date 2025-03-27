Бывший чемпион UFC Макгрегор не собирается завершать карьеру

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор пока не планирует завершать карьеру. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
Ранее Макгрегор заявил о планах участвовать в выборах на пост президента Ирландии, которые должны пройти 11 ноября 2025 года.
«Конор сейчас много участвует в общественных проектах, занимается бизнес-проектами. Но речи о завершении карьеры на данный момент не идет», — сказал собеседник агентства.
Макгрегору 36 лет. Последний бой он провел в 2021 году, проиграв американцу Дастину Порье. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.