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Бывший чемпион UFC Макгрегор не собирается завершать карьеру

Ранее спортсмен заявил о планах участвовать в выборах на пост президента Ирландии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор пока не планирует завершать карьеру. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее Макгрегор заявил о планах участвовать в выборах на пост президента Ирландии, которые должны пройти 11 ноября 2025 года.

«Конор сейчас много участвует в общественных проектах, занимается бизнес-проектами. Но речи о завершении карьеры на данный момент не идет», — сказал собеседник агентства.

Макгрегору 36 лет. Последний бой он провел в 2021 году, проиграв американцу Дастину Порье. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.